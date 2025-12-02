BoE reduz nível 1 de exigência de capital para bancos de 14% para 13%
O Banco da Inglaterra anunciou a redução da exigência de capital para os bancos após revisão da solidez do sistema bancário, em uma medida que libera recursos para serem emprestados a famílias e empresas.
O comitê do BoE considera que o parâmetro de referência apropriado para o nível de requisitos de capital Tier 1 em todo o sistema é agora 1 ponto porcentual menor, em torno de 13% dos ativos ponderados pelo risco (RWA) - equivalente a um índice de Capital Principal Tier 1 (CET1) de cerca de 11%. O capital de nível 1 é o valor mínimo que um banco deve manter em suas reservas para financiar suas atividades bancárias.
"Considerando a redução da taxa de referência do FPC, os bancos devem ter maior certeza e confiança ao utilizar seus recursos de capital para conceder empréstimos a famílias e empresas do Reino Unido", disse o BOE em comunicado.
Essa meta de 13% para os requisitos de capital de nível 1 compreende um nível ótimo subjacente de 11%, incluindo a taxa neutra para o CCyB do Reino Unido, e 2 pontos porcentuais adicionais para compensar lacunas e deficiências na mensuração dos ativos ponderados pelo risco (RWA), disse o BOE.