BoE reduz nível 1 de exigência de capital para bancos de 14% para 13%

O Banco da Inglaterra anunciou a redução da exigência de capital para os bancos após revisão da solidez do sistema bancário, em uma medida que libera recursos para serem emprestados a famílias e empresas.

O comitê do BoE considera que o parâmetro de referência apropriado para o nível de requisitos de capital Tier 1 em todo o sistema é agora 1 ponto porcentual menor, em torno de 13% dos ativos ponderados pelo risco (RWA) - equivalente a um índice de Capital Principal Tier 1 (CET1) de cerca de 11%. O capital de nível 1 é o valor mínimo que um banco deve manter em suas reservas para financiar suas atividades bancárias.