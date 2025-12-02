Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assembleia de MG aprova em votação de 1º turno projeto que autoriza privatização da Copasa

Assembleia de MG aprova em votação de 1º turno projeto que autoriza privatização da Copasa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, com 50 votos a favor e 17 contra, o projeto de lei que permite a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). O texto seguirá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO). Eram necessários 48 votos.

A FFO analisou, antes da votação, 29 propostas de alteração do texto, todas apresentadas pela oposição. Contudo, na votação em plenário, todas também foram rejeitadas. O relator, deputado Zé Guilherme (PP), que também preside a comissão, opinou pela rejeição.

O relator entendeu que as emendas que procuravam assegurar a manutenção dos contratos dos funcionários da Copasa já eram contemplados pelo substitutivo número três.

Esse substitutivo estabeleceu que a empresa, após a privatização, deve garantir modicidade tarifária, melhoria na qualidade da água e manutenção dos vínculos de trabalho. Após 18 meses, o Estado poderá realocar os servidores.

A sessão contou com cartazes, manifestações e gritos dos parlamentares e dos presentes no plenário. Ouviam-se gritos de "traidor". Uma faixa azul trazia a frase: "Se privatizar, a sua conta vai te afogar."

O deputado Leleco Pimentel (PT) pediu a palavra e criticou a velocidade da tramitação da privatização e a agenda de venda de ativos do governador Romeu Zema (Novo).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar