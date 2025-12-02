Arsesp autoriza reajuste de 6,1106% nas contas da Sabesp para região que inclui cidade de SP

A Sabesp anunciou o primeiro reajuste na tarifa após a sua privatização a partir do dia 1º. de janeiro. O aumento, que foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), será de 6,1106% para as cidades atendidas na região URAE-1, que inclui a capital paulista.

Segundo a agência, o porcentual do reajuste refere-se à recomposição da Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2024 a outubro de 2025.