Arsesp autoriza reajuste de 6,1106% nas contas da Sabesp para região que inclui cidade de SP

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Sabesp anunciou o primeiro reajuste na tarifa após a sua privatização a partir do dia 1º. de janeiro. O aumento, que foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), será de 6,1106% para as cidades atendidas na região URAE-1, que inclui a capital paulista.

Segundo a agência, o porcentual do reajuste refere-se à recomposição da Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2024 a outubro de 2025.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Sabesp informa que o reajuste médio será de 6,5% nas tarifas de aplicação.

Em leitura preliminar da companhia, tal valor representa um incremento na tarifa de equilíbrio de 10,6%, que foi deliberada em R$ 6,7673 por metro cúbico.

"A Sabesp trabalhará ao longo do dia para prestar mais esclarecimentos dos principais itens do reajuste tarifário e manterá o mercado informado de eventuais desdobramentos", diz a Sabesp.

