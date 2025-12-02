Amazon lança novos chips Trainium 3 e mira reduzir dependência de Nvidia na corrida da IA

A Amazon deu um novo passo na corrida pelos chips de inteligência artificial (IA) ao anunciar nesta terça-feira (2) a disponibilidade de sua mais recente geração de processadores próprios. Os novos Trainium 3 passam a equipar os chamados "UltraServers", apresentados durante o evento AWS re:Invent, em Las Vegas (EUA), e chegam ao mercado como alternativa ao domínio da Nvidia e às soluções personalizadas do Google.

Segundo a companhia, cada servidor pode reunir até 144 chips Trainium 3, oferecendo mais que o quádruplo do desempenho da linha anterior e avanços relevantes em eficiência energética. A aposta reforça o esforço da Amazon em reduzir a dependência de hardware de terceiros, ao mesmo tempo em que tenta atrair grandes clientes para sua arquitetura.