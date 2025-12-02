Golpes usam dados reais e imitam a Receita Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alerta: golpes de cobrança usam dados reais e imitam a Receita Federal

A fraude acontece por meio de páginas falsificadas que imitam o site oficial do Governo Federal, utilizando nome e CPF dos contribuintes
Uma nova estratégia de golpe utiliza nome e CPF reais dos contribuintes para criar falsas cobranças em páginas que imitam o visual do site oficial do Governo Federal.

A Receita Federal alerta que os golpistas exibem dados pessoais verdadeiros, muitas vezes com até mesmo o endereço, para aumentar a tentativa de autenticidade.

Além disso, a fraude tem caráter imediato, com prazos de minutos, ameaça de bloqueio do CPF ou contas bancárias e ofertas de “desconto” para pagamento imediato.

Evite golpes, saiba mais

As falsificações acontecem também na criação de páginas que copiam cores, brasões e até assinaturas para se passar por órgãos públicos.

É orientado que, para conferir reais pendências, o contribuinte deva acessar o endereço oficial digitando-o manualmente no navegador.

Questões vigentes aparecem exclusivamente no e-CAC, acessado pelo site oficial da Receita Federal. O órgão avisa que não envia boletos, descontos ou links de pagamento por mensagens.

Como fazer a declaração do imposto de renda | Dei Valor

