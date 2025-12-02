Alcolumbre diz que se reunirá hoje com Motta e relator para debater LDO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que se reunirá ainda nesta terça-feira, 2, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o deputado Gervásio Maia (PSB-PB) para debater o andamento do projeto de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

"Vamos ter uma reunião ainda hoje para pactuarmos a agenda do Congresso na quinta-feira. Na convocação, pretendemos fazer essa sessão conjunto às 10h", afirmou Alcolumbre, durante sessão do Senado, referindo-se à previsão da sessão do Congresso para quinta-feira, 4, para se votar a LDO.