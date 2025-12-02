Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adecoagro faz oferta por participação remanescente na Profertil

Autor Agência Estado
A Adecoagro anunciou, na segunda-feira, 1º de dezembro , que apresentou uma oferta vinculante para adquirir a participação de 50% da YPF na Profertil, a principal produtora de ureia granular da América do Sul, por cerca de US$ 600 milhões. Em setembro, a Adecoagro adquiriu a participação de 50% da Nutrien na Profertil, por meio de uma parceria de 80%-20% com a Asociación de Cooperativas Argentinas. O conselho de administração da YPF vai decidir neste mês se aceita ou não a proposta da Adecoagro.

Se aprovada, a aquisição fará da Adecoagro a acionista controladora da Profertil, com 90% do capital, enquanto os 10% restantes ficarão com a Asociación de Cooperativas Argentinas. A transação será financiada por uma combinação de saldo em caixa, uma nova linha de crédito de longo prazo e venda de ações.

A Profertil, com capacidade anual de 1,3 milhão de toneladas de ureia e 790 mil toneladas de amônia, atende a cerca de 60% da demanda de ureia da Argentina. Seu complexo industrial de última geração em Bahía Blanca - o mais importante polo petroquímico da Argentina - tem acesso a gás natural e eletricidade a preços competitivos.

A conclusão da transação deve ocorrer até 31 de dezembro de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento, disse a Adecoagro em comunicado.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

