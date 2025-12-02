Adecoagro faz oferta por participação remanescente na Profertil

A Adecoagro anunciou, na segunda-feira, 1º de dezembro , que apresentou uma oferta vinculante para adquirir a participação de 50% da YPF na Profertil, a principal produtora de ureia granular da América do Sul, por cerca de US$ 600 milhões. Em setembro, a Adecoagro adquiriu a participação de 50% da Nutrien na Profertil, por meio de uma parceria de 80%-20% com a Asociación de Cooperativas Argentinas. O conselho de administração da YPF vai decidir neste mês se aceita ou não a proposta da Adecoagro.

Se aprovada, a aquisição fará da Adecoagro a acionista controladora da Profertil, com 90% do capital, enquanto os 10% restantes ficarão com a Asociación de Cooperativas Argentinas. A transação será financiada por uma combinação de saldo em caixa, uma nova linha de crédito de longo prazo e venda de ações.