Adecoagro faz oferta por participação remanescente na Profertil
A Adecoagro anunciou, na segunda-feira, 1º de dezembro , que apresentou uma oferta vinculante para adquirir a participação de 50% da YPF na Profertil, a principal produtora de ureia granular da América do Sul, por cerca de US$ 600 milhões. Em setembro, a Adecoagro adquiriu a participação de 50% da Nutrien na Profertil, por meio de uma parceria de 80%-20% com a Asociación de Cooperativas Argentinas. O conselho de administração da YPF vai decidir neste mês se aceita ou não a proposta da Adecoagro.
Se aprovada, a aquisição fará da Adecoagro a acionista controladora da Profertil, com 90% do capital, enquanto os 10% restantes ficarão com a Asociación de Cooperativas Argentinas. A transação será financiada por uma combinação de saldo em caixa, uma nova linha de crédito de longo prazo e venda de ações.
A Profertil, com capacidade anual de 1,3 milhão de toneladas de ureia e 790 mil toneladas de amônia, atende a cerca de 60% da demanda de ureia da Argentina. Seu complexo industrial de última geração em Bahía Blanca - o mais importante polo petroquímico da Argentina - tem acesso a gás natural e eletricidade a preços competitivos.
A conclusão da transação deve ocorrer até 31 de dezembro de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento, disse a Adecoagro em comunicado.
