Zona do euro/S&P Global: PMI industrial cai a 49,6 em novembro, levemente abaixo do previsto

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro caiu de 50 em outubro para 49,6 em novembro, segundo dado final publicado hoje pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou levemente abaixo da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que era de 49,7.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração. A leitura em 50 indica estabilidade.

Contato: [email protected]

