TotalEnergies assina cessão de direitos de 40% de licenças de exploração de petróleo na Nigéria

A francesa TotalEnergies anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que assinou um acordo para vender à Star Deep Water Petroleum Limited, uma empresa da Chevron, uma participação de 40% nas licenças de exploração PPL 2000 e PPL 2001, blocos offshore na costa da Nigéria.

Segundo a nota oficial da empresa, as duas licenças estão localizadas na bacia do Delta Ocidental e cobrem uma área de aproximadamente dois mil quilômetros quadrados. Elas foram concedidas a um consórcio da TotalEnergies e South Atlantic Petroleum após a Rodada de Exploração de 2024 organizada pela Comissão Reguladora de Petróleo Upstream da Nigéria.