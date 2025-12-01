TotalEnergies assina cessão de direitos de 40% de licenças de exploração de petróleo na Nigéria
A francesa TotalEnergies anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que assinou um acordo para vender à Star Deep Water Petroleum Limited, uma empresa da Chevron, uma participação de 40% nas licenças de exploração PPL 2000 e PPL 2001, blocos offshore na costa da Nigéria.
Segundo a nota oficial da empresa, as duas licenças estão localizadas na bacia do Delta Ocidental e cobrem uma área de aproximadamente dois mil quilômetros quadrados. Elas foram concedidas a um consórcio da TotalEnergies e South Atlantic Petroleum após a Rodada de Exploração de 2024 organizada pela Comissão Reguladora de Petróleo Upstream da Nigéria.
"A TotalEnergies permanecerá como operadora com uma participação de 40%, ao lado da Chevron (40%) e South Atlantic Petroleum (20%)", informou. De acordo com a empresa francesa, a nova joint venture reforça a colaboração global de exploração offshore da TotalEnergies com a Chevron, após a aquisição em junho de uma participação de 25% em um portfólio de concessões de exploração Offshore nos EUA, compreendendo 40 blocos operados pela Chevron.
A conclusão da transação do acordo com a Chevron está sujeita a condições habituais, incluindo aprovações regulatórias.