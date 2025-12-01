Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros da zona do euro estão próximas de nível 'neutro', diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que as taxas de juros da zona do euro estão próximas do nível "neutro" e descreveu a postura de política do BCE como "amplamente adequada" à medida que as projeções de inflação se estabilizam.

Em discurso preparado para evento na Universidade de Yonsei, em Seul, a capital sul-coreana, Nagel enfatizou que as decisões de juros do BCE são tomadas de forma coletiva pelos 20 membros que formam o conselho de política monetária - número que passará a 21 com a entrada da Bulgária em janeiro -, e não apenas pelo Bundesbank.

A taxa de depósito do BCE está atualmente em 2%. Segundo Nagel, estimativas de uma ampla gama de modelos colocam a taxa natural nominal em algum ponto entre 1,7% e 2,6%, posicionando a postura atual "mais ou menos no meio".

Na reunião de juros de dezembro, o BCE publicará projeções econômicas atualizadas. Nagel destacou que as novas projeções determinarão se a instituição continua na trajetória de cumprir sua meta de inflação de 2% no médio prazo.

