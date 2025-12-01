Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suíça apresenta acusações contra Credit Suisse e UBS por escândalo dos 'tuna bonds'

A Procuradoria-Geral da Suíça informou que apresentou acusações contra o Credit Suisse - e seu atual controlador, o UBS Group - em um caso relacionado ao chamado escândalo dos "tuna bonds" de Moçambique, citando o que descreveu como falhas na prevenção de lavagem de dinheiro no Credit Suisse.

A denúncia tem como alvo um funcionário do antigo Credit Suisse e o próprio Credit Suisse e sua controladora sob o argumento de não terem adotado medidas organizacionais para evitar a suposta lavagem de dinheiro.

"Rejeitamos firmemente as conclusões da Procuradoria-Geral e defenderemos nossa posição de forma vigorosa", disse uma porta-voz do UBS.

O escândalo dos tuna bonds, que envolveu Moçambique captando recursos com investidores de dívida de mercados emergentes, foi revelado por uma investigação do Wall Street Journal em 2016, anos antes de o UBS adquirir o Credit Suisse. O escândalo era associado a projetos marítimos duvidosos, incluindo uma frota de pesca.

Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

