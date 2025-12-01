Suíça apresenta acusações contra Credit Suisse e UBS por escândalo dos 'tuna bonds'

A Procuradoria-Geral da Suíça informou que apresentou acusações contra o Credit Suisse - e seu atual controlador, o UBS Group - em um caso relacionado ao chamado escândalo dos "tuna bonds" de Moçambique, citando o que descreveu como falhas na prevenção de lavagem de dinheiro no Credit Suisse.

A denúncia tem como alvo um funcionário do antigo Credit Suisse e o próprio Credit Suisse e sua controladora sob o argumento de não terem adotado medidas organizacionais para evitar a suposta lavagem de dinheiro.