Sistema bancário dos EUA continua a manter níveis robustos de capital e liquidez, diz Fed

"De acordo com nossos mandatos estatutários, os supervisores estão focando nos riscos à segurança e solidez dos bancos, particularmente nos riscos financeiros principais e materiais", explica, ao mencionar que o BC monitora "de perto" e aborda as vulnerabilidades que podem levar a falências bancárias ou deterioração significativa na condição financeira.

O sistema bancário dos EUA continua com níveis fortes de capital e liquidez, enquanto mantém forte rentabilidade e crescimento saudável dos empréstimos, de acordo com o Relatório de Supervisão e Regulação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de dezembro. Segundo o texto, os bancos americanos estão bem posicionados para continuar apoiando "uma economia em crescimento".

O Fed reafirma o foco para se adaptar "de forma eficaz e eficiente" a abordagem de supervisão a cada banco com base em seu tamanho, complexidade, modelo de negócios e perfil de risco e, à medida que os bancos continuam a inovar, "os supervisores trabalharão para avaliar os benefícios dessas inovações para o sistema bancário".

"Concomitantemente, modernizaremos nossas abordagens regulatórias e de supervisão para facilitar a inovação responsável, mantendo nosso compromisso com a segurança e solidez", menciona a instituição.

O conselho do Fed também avalia o atual quadro de capital, incluindo a razão de alavancagem suplementar e outros requisitos de razão de alavancagem, as práticas e o quadro de testes de estresse do Conselho, e os requisitos de capital de Basileia III.

No documento, o Fed também menciona que o crescimento do crédito foi sólido na maioria dos bancos no terceiro trimestre de 2025, impulsionado pela maioria das categorias, exceto imóveis residenciais e comerciais. "Embora os depósitos tenham aumentado trimestre a trimestre na maioria dos bancos no terceiro trimestre de 2025, o crescimento dos depósitos foi superado pelo crescimento do crédito", acrescenta.