Se BC Protege+ tiver êxito, BC discutirá novos produtos, diz chefe de Departamento
O chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes, afirmou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que se o BC Protege+ for exitoso, a autarquia irá discutir novos produtos de proteção. Emendou que há discussões sobre chave-pix e sobre operações de crédito.
"Vamos ter que verificar qual desses produtos é mais relevante para a gente ter uma proteção. Nós vamos precisar conversar com as instituições financeiras para ver o nível de complexidade de cada um", disse Gomes, que ponderou que há um clamor maior para uma solução relacionada a chaves-pix.
O chefe de departamento afirmou que BC acredita no potencial do BC Protege+, mas que o êxito da solução depende da adesão da população. "Nós vamos acompanhar a evolução do sistema, por isso que os números que nós vamos levantar diariamente não são só para divulgar para vocês, servirão como ferramenta para nós de análise, e aí nós vamos discutir os próximos produtos", acrescentou.
Questionado sobre números de aberturas de contas fraudulentas, Gomes disse que a autarquia recebe reclamações, mas que preferia não dizer uma quantidade, para não errar para baixo. Ele destacou que há uma subnotificação desses números, porque muitas vezes há vergonha da população em informá-los. "O nosso objetivo com BC Protege+ é dar mais uma ferramenta ao cidadão de proteção", emendou.