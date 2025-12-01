Se BC Protege+ tiver êxito, BC discutirá novos produtos, diz chefe de Departamento

O chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes, afirmou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que se o BC Protege+ for exitoso, a autarquia irá discutir novos produtos de proteção. Emendou que há discussões sobre chave-pix e sobre operações de crédito.

"Vamos ter que verificar qual desses produtos é mais relevante para a gente ter uma proteção. Nós vamos precisar conversar com as instituições financeiras para ver o nível de complexidade de cada um", disse Gomes, que ponderou que há um clamor maior para uma solução relacionada a chaves-pix.