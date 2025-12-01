Saint-Gobain vende rede de materiais Tumelero para holding gaúcha GG10

A Tumelero tem 16 lojas e 1 centro logístico no Rio Grande do Sul, com 580 colaboradores e faturamento anual próximo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). O valor da venda não foi divulgado.

A multinacional francesa Saint-Gobain concluiu, nesta segunda-feira, dia 1º, a venda da Tumelero, tradicional rede varejista de materiais de construção com atuação na região Sul do Brasil.

Na ponta compradora está a GG10, holding fundada pelo empresário Germano Grings, com sede na cidade de Dois Irmãos (RS) e atuação em diversos setores. O braço que tem sinergias com a Tumelero é a G-Haus, rede varejista de materiais de construção e acessórios para o lar. O grupo também é dono da LF Máquinas e Ferramentas, Duncan Pneus, Serello Consórcios (veículos e imóveis) e Bem Informática (softwares).

No Brasil, a Saint Gobain permanece com a rede de materiais Telhanorte, além de 58 fábricas de materiais para construção no País. O portfólio abrange produção de placas de gesso, argamassas, vidros e isolantes para pisos e paredes, entre outros, com as marcas Quartzolit, Sekurit, Brasilit e Brasprefer.

Nos últimos anos, a companhia já vinha buscando sair do varejo de materiais, cujas vendas foram prejudicadas pelo juro alto no mercado local. O que tem puxando o crescimento das vendas da multinacional francesa por aqui são os itens industriais, especialmente aqueles voltados para a construção 'leve e sustentável'.

Em novembro, a Saint Gobain também concluiu o processo de desinvestimento da SFIC Belgium, empresa especializada na distribuição de materiais de construção - incluindo drywall, isolamentos e forros - com forte atuação no mercado belga. Com faturamento anual de aproximadamente 75 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões) e um time de 123 colaboradores, a SFIC mantém uma rede de 10 filiais com cobertura nacional em toda a Bélgica.