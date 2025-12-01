Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido/S&P Global: PMI industrial (final) sobe a 50,2 em novembro e confirma previsão

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido subiu de 49,7 em outubro para 50,2 em novembro, segundo dado final publicado hoje pela S&P Global. O resultado confirmou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta a 50,2 neste mês.

O patamar é o mais alto em 14 meses, com a atividade beneficiada pela melhora da demanda doméstica e pela contração mais branda das exportações líquidas - diferença entre o valor total das exportações e o valor total das importações.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

