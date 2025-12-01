Pulso do mercado: juros dos Treasuries têm leve alta em retomada dos negócios

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - Os juros dos Treasuries têm leve alta na madrugada desta segunda-feira na retomada dos negócios após sessão mais curta na sexta-feira. Investidores aguardam indicadores sobre a atividade industrial e de serviços, além dos dados mais recentes da ADP sobre a vagas do setor privado nos EUA para validarem se o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros em sua próxima reunião. Petróleo em alta também fica no radar como vetor de sustentação para avanço dos juros dos títulos, assim como relatos preliminares indicando resiliência do consumo no início da temporada de pico de vendas nos EUA. Por volta das 4h51 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,499% e o da T-note de 10 anos avançava a 4,043%, enquanto o rendimento do T-bond de 30 anos tinha alta a 4,702%.