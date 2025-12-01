Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: futuros de NY operam em queda com cautela no início do último mês do ano

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em queda na madrugada desta segunda-feira em um sinal de cautela, com os investidores à espera de indicadores sobre a atividade industrial e de serviços, além dos dados mais recentes da ADP sobre a vagas do setor privado nos EUA para validarem se o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros em sua próxima reunião. Relatos sobre desempenho das vendas do varejo durante o fim de semana após a Black Friday também ficam no radar ao longo da sessão. Às 4h16 (de Brasília), os futuros do Dow Jones e S&P 500 cediam 0,58% e 0,71%, respectivamente. O Nasdaq futuro recuava 0,90%.

Contato: [email protected]

