Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em queda com sinal de apreensão em Wall Street

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - As principais bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira, dando continuidade à cautela neste início de dezembro e acompanhando o recuo do Nikkei, em Tóquio, o rumo de baixa dos futuros do Nasdaq e a correção do Bitcoin. Às 5h01 (de Brasília), Londres tinha baixa de 0,31% e Paris recuava 0,51%. Frankfurt perdia 0,59%, pressionado pelo tombo de 3% da Rheinmetall. Milão recuava 0,52%. Lisboa alta de 0,07%. A Bolsa de Madri cedia 0,19%, colocando em risco a sequência de cinco dias de ganhos no mercado de ações espanhol.