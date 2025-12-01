Pulso de mercado: Petróleo sobe após Opep+ reafirmar plano sobre produção e com Venezuela

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - Os contratos futuros do petróleo têm alta nesta segunda-feira, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmar planos para manter a produção no primeiro trimestre do próximo ano. A declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser considerado "totalmente fechado" ainda gera insegurança, mesmo após notícias de que o chefe do Executivo americano conversou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A Venezuela pediu ainda apoio da Opep+ para conter agressão do governo americano. Por volta das 4h59 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro avançava em 2%, a US$ 59,77 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subia 1,94%, a US$ 63,60 o barril.