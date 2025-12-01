Pulso de mercado: dólar cai ante o iene após fala de Ueda sobre possibilidade de alta de juros

Por Patricia Lara

São Paulo, 01/12/2025 - O dólar opera em queda ante o iene após o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmar que o banco discutirá detalhadamente a possibilidade de um aumento da taxa de juros em sua próxima reunião, alimentando as expectativas de que o aperto monetário seja retomado ainda este ano. A moeda americana segue ainda pressionada pela expectativa de alívio monetário nos EUA em semana que trará dados de atividade do setor industrial e de serviços, além de um levantamento sobre emprego no setor privados nos EUA. Já o euro tem leve alta ante o dólar, após o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, reiterar que a taxa de juros atual é "adequada. Às 4h26 (de Brasília), o índice DXY, que mede a variação da moeda ante uma cesta de pares fortes, cedia 0,07%, a 99,38 pontos. O dólar recuava a 155,40 ienes. O euro subia a US$ 1,1609 e a libra recuava a US$ 1,3228.