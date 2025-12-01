Primeira prévia do Ibovespa inclui Copasa e exclui ações da CVC

A B3 incluiu os papéis ordinários da Copasa na primeira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de janeiro a abril de 2026, divulgada nesta segunda-feira, 1. Já as ações ordinárias da CVC foram excluídas.

Copasa entra na carteira com peso de 0,329%. A segunda prévia sairá em 16 de dezembro, e a terceira (última), em 2 de janeiro. As alterações entrarão em vigor em 5 de janeiro.