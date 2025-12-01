Primeira prévia do Ibovespa inclui Copasa e exclui ações da CVC
A B3 incluiu os papéis ordinários da Copasa na primeira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa, válida para o período de janeiro a abril de 2026, divulgada nesta segunda-feira, 1. Já as ações ordinárias da CVC foram excluídas.
Copasa entra na carteira com peso de 0,329%. A segunda prévia sairá em 16 de dezembro, e a terceira (última), em 2 de janeiro. As alterações entrarão em vigor em 5 de janeiro.
Os cinco ativos que apresentaram maior peso na composição da primeira prévia do índice são: Vale ON (11,060%), Itaú Unibanco PN (8,362%), Petrobras PN (6,035%), Bradesco PN (4,201%) e Petrobras ON (4,158%).
Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).