PMI industrial dos EUA cai para 52,2 em novembro, revela S&P
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 52,5 em outubro para 52,2 em novembro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela S&P Global.
O resultado definitivo de novembro veio acima da estimativa preliminar, de 51,9, e superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51.
A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA continuou em expansão no mês passado.