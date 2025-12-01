Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial dos EUA cai para 52,2 em novembro, revela S&P

Autor Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 52,5 em outubro para 52,2 em novembro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela S&P Global.

O resultado definitivo de novembro veio acima da estimativa preliminar, de 51,9, e superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51.

A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro dos EUA continuou em expansão no mês passado.

