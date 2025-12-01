PMI industrial dos EUA cai para 52,2 em novembro, revela S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA caiu de 52,5 em outubro para 52,2 em novembro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela S&P Global.

O resultado definitivo de novembro veio acima da estimativa preliminar, de 51,9, e superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51.