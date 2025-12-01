Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM cai a 48,2 em novembro

Agência Estado
Agência Estado Autor
O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu para 48,2 em novembro, ante 48,7 em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

O resultado de outubro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,2.

A leitura abaixo de 50 sinaliza que o setor manufatureiro dos EUA permaneceu em contração no mês passado.

EUA

