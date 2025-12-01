PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM cai a 48,2 em novembro

O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu para 48,2 em novembro, ante 48,7 em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

O resultado de outubro contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,2.