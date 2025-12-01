PMI industrial da zona do euro cai a 49,6 em novembro, mostra pesquisa final da S&P

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro caiu de 50 em outubro para 49,6 em novembro, segundo dado final publicado nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou levemente abaixo da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que era de 49,7.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.