PMI industrial da Alemanha cai a 48,2 em novembro, na mínima em 9 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha caiu de 49,6 em outubro para 48,2 em novembro, segundo dado final divulgado nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O nível foi o mais baixo em nove meses.

O resultado também ficou abaixo da previsão de analistas, que era de 48,4, segundo estimativas compiladas pela FactSet.