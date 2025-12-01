PIB da Turquia cresce 3,7% na comparação anual do 3º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 3,7% no terceiro trimestre de 2025 ante igual período do ano passado, de acordo com dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 1, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 3%. Em relação ao segundo trimestre, o PIB turco registrou expansão de 1,1% entre julho e setembro, informou o Turkstat.