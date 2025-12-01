Petrobras anuncia aumento de 3,8% para o preço do querosene de aviação

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 1º de dezembro que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras teve um aumento de 3,8%, que começa a vigorar a partir desta segunda, o que corresponde a um aumento de R$ 0,13/litro em relação ao preço do mês anterior. Esta é a terceira alta seguida do combustível pela estatal este ano e obedece a uma fórmula fechada em contrato com as distribuidoras.

Com o aumento de dezembro, o QAV passou a subir 1,3% no acumulado do ano, informou a estatal, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,05/litro, comparando com o preço de dezembro de 2024.