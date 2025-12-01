Ouro fecha em alta com apostas para Fed; prata salta 3,5% e bate recorde

O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira, 1º de dezembro, em alta, atingindo o maior preço desde outubro, se beneficiando de um dólar mais enfraquecido enquanto o mercado continua precificando um novo corte nos juros dos Estados Unidos neste mês de dezembro. Ao mesmo tempo, a prata saltou mais de 3% e registrou novo recorde nesta sessão. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 0,47%, a US$ 4.274,8 por onça-troy. Já a prata para março seguiu os movimentos do ouro, saltando 3,5%, a US$ 59,142 por onça-troy, após atingir a máxima recorde de 59,435 durante a sessão.

Para a Deutsche Bank, a demanda por ETFs deve ser a principal razão por trás de um déficit na oferta do metal prateado - também dando suporte ao preço do ouro. O banco prevê, ainda, que a prata deve atingir a faixa de US$ 58,50 em 2026 e US$ 60 em 2027. O ouro ampliou os ganhos do fim da semana passada, atingindo a máxima diária de US$4.299,6 - o valor mais alto desde 21 de outubro. A movimentação acontece em meio à consolidação das apostas por uma diminuição na taxa básica norte-americana na reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da próxima semana, que se mantêm acima de 80%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Também em meio às expectativas por mudanças na política monetária, analistas do Macquarie afirmam que um dólar mais fraco ajuda a sustentar o rali do metal precioso.