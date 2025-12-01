Operadora da Bolsa da Austrália sofre interrupção na publicação de informes das empresas

Sydney, 01/12/2025 - A operadora da bolsa de valores da Austrália está investigando uma interrupção que impediu dezenas de empresas de publicar atualizações de seus informes para investidores no início das negociações desta semana. A ASX informou na segunda-feira que cerca de 80 empresas tentaram, sem sucesso, divulgar comunicados sensíveis ao preço. A operadora da bolsa interrompeu as negociações dessas ações até que os anúncios fossem divulgados.

A operadora do mercado de ações já é alvo de uma investigação pelo regulador de valores mobiliários da Austrália, que em junho citou o que chamou de falhas repetidas e graves, incluindo interrupções. A ASX também está sendo processada pelo regulador por alegações de que teria feito declarações enganosas relacionadas ao progresso de revisão de seus sistemas de compensação e liquidação. Várias atualizações ainda não haviam sido publicadas mais de quatro horas após o início da sessão de segunda-feira. Os processos de compensação e liquidação não foram afetados, disse a empresa. "A ASX pede desculpas pela interrupção causada por este evento e estamos buscando resolver isso o mais rápido possível", afirmou a operadora da bolsa.

A ASX informou que tinha entrado em contato com as empresas afetadas e implementado o que chamou de processo inicial de remediação, sem dar mais detalhes. O incidente ocorreu após a interrupção na semana passada nos futuros de ações, títulos e commodities da CME, que afetou as negociações em contratos importantes em Wall Street na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires