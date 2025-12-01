Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operadora da Bolsa da Austrália sofre interrupção na publicação de informes das empresas

Sydney, 01/12/2025 - A operadora da bolsa de valores da Austrália está investigando uma interrupção que impediu dezenas de empresas de publicar atualizações de seus informes para investidores no início das negociações desta semana.

A ASX informou na segunda-feira que cerca de 80 empresas tentaram, sem sucesso, divulgar comunicados sensíveis ao preço. A operadora da bolsa interrompeu as negociações dessas ações até que os anúncios fossem divulgados.

A operadora do mercado de ações já é alvo de uma investigação pelo regulador de valores mobiliários da Austrália, que em junho citou o que chamou de falhas repetidas e graves, incluindo interrupções.

A ASX também está sendo processada pelo regulador por alegações de que teria feito declarações enganosas relacionadas ao progresso de revisão de seus sistemas de compensação e liquidação.

Várias atualizações ainda não haviam sido publicadas mais de quatro horas após o início da sessão de segunda-feira. Os processos de compensação e liquidação não foram afetados, disse a empresa.

"A ASX pede desculpas pela interrupção causada por este evento e estamos buscando resolver isso o mais rápido possível", afirmou a operadora da bolsa.

A ASX informou que tinha entrado em contato com as empresas afetadas e implementado o que chamou de processo inicial de remediação, sem dar mais detalhes.

O incidente ocorreu após a interrupção na semana passada nos futuros de ações, títulos e commodities da CME, que afetou as negociações em contratos importantes em Wall Street na sexta-feira.

Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

