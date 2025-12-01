Nvidia adquire participação de US$ 2 bilhões na fornecedora de software Synopsys
A fabricante de chips Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que adquiriu uma participação de US$ 2 bilhões na Synopsys - maior fornecedora de software de automação de design eletrônico (EDA, na sigla em inglês) utilizado para projetar semicondutores - enquanto as duas empresas revelaram planos para expandir uma parceria existente em inteligência artificial.
A Nvidia informou que investiu US$ 2 bilhões em ações ordinárias da Synopsys, a um preço de compra de US$ 414,79 por ação.
"A complexidade e o custo de desenvolver sistemas inteligentes de próxima geração exigem soluções de engenharia com uma integração mais profunda de eletrônica e física, acelerada por capacidades de IA e computação", disse Sassine Ghazi, presidente e CEO da Synopsys, em comunicado. "Nenhuma outra empresa está melhor posicionada para oferecer soluções de design de sistema holísticas e impulsionadas por IA do que a Synopsys e a Nvidia", acrescentou.
Por volta das 14h25 (de Brasília), ações da Synopsys subiam 4,05% em Nova York. A Nvidia avançava 1,56%.
*Com informações da Dow Jones Newswires