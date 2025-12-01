Nvidia adquire participação de US$ 2 bilhões na fornecedora de software Synopsys

A fabricante de chips Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que adquiriu uma participação de US$ 2 bilhões na Synopsys - maior fornecedora de software de automação de design eletrônico (EDA, na sigla em inglês) utilizado para projetar semicondutores - enquanto as duas empresas revelaram planos para expandir uma parceria existente em inteligência artificial.

A Nvidia informou que investiu US$ 2 bilhões em ações ordinárias da Synopsys, a um preço de compra de US$ 414,79 por ação.