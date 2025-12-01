Ibovespa inicia dezembro em baixa de 0,29%, aos 158,6 mil pontos

Na B3, o desempenho negativo do setor financeiro, o de maior peso no Ibovespa, impôs-se aos carros-chefes das commodities, Vale (ON +0,77%) e Petrobras (ON +0,63%, PN +0,19%), favorecidos hoje pelo avanço do minério, na China, e do petróleo, em alta acima de 1%, em Londres e Nova York. Na ponta ganhadora do índice no fechamento, Eneva (+3,42%), WEG (+2,10%) e BB Seguridade (+1,47%). No lado oposto, MBRF (-5,02%), C&A (-4,28%) e CVC (-3,72%). Entre os bancos, as perdas ficaram entre 0,61% (BTG Unit) e 1,53% (Bradesco PN, na mínima do dia no fechamento).

Após ter encerrado novembro da exata forma como havia fechado outubro, em máximas históricas em ambos os meses, o Ibovespa inicia dezembro acumulando ganho perto de 32% no ano, por enquanto a caminho de seu melhor desempenho desde 2016, quando escalou quase 39% (38,94%). Nesta segunda-feira, 1º de dezembro, o índice da B3 oscilou dos 158.029,48 até os 159.223,92 pontos, saindo de abertura aos 159.073,46 pontos. Ao fim, marcava 158.611,01 pontos, em baixa de 0,29%, com giro a R$ 22,0 bilhões. No ano, até aqui, o índice avança 31,86%.

"O calendário econômico dos EUA continua em segundo plano para os mercados, já que a maioria dos indicadores ainda está bastante defasada após o longo shutdown do governo federal entre outubro e novembro, por 43 dias, que represou a divulgação dos números. No entanto, o relatório de inflação PCE, ainda de setembro, na quinta-feira, se destaca, na agenda da semana, como potencial catalisador de mercado", diz Matthew Ryan, head de estratégia de mercado da Ebury.

Na agenda doméstica da semana, destaque para divulgação do PIB, "que ainda deve apresentar um número sólido embora com sinais de desaceleração em alguns setores - movimento semelhante ao observado nas últimas leituras do IBC-Br, especialmente no segmento do agronegócio", aponta em nota a One Investimentos.

Nicolas Merola, analista da EQI Research, observa que nesta abertura de semana as diversas divulgações de índices de atividade PMI trouxeram em geral leituras mais baixas, refletindo os efeitos acumulados nas respectivas economias por políticas monetárias que, apenas recentemente, começaram a ser afrouxadas, em especial nos países mais avançados.

"Dia mais tranquilo, em que o Ibovespa refletiu os sinais opostos entre o setor de commodities e o financeiro, em um ajuste saudável que, basicamente, alternou o que se viu na semana passada entre os dois segmentos", acrescenta Merola.