Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,29%
Pontos: 158.611,01
Máxima de +0,1% : 159.224 pontos
Mínima de -0,66% : 158.029 pontos
Volume: R$ 21,91 bilhões
Variação em 2025: 31,86%
Variação no mês: -0,29%
Dow Jones: -0,9%
Pontos: 47.289,33
Nasdaq: -0,38%
Pontos: 23.275,92
Ibovespa Futuro: -0,37%
Pontos: 159.525
Máxima (pontos): 160.345
Mínima (pontos): 158.945
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,30
Variação: -0,78%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,85
Variação: +0,19%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,35
Variação: -1,53%
Ambev ON
Preço: R$ 14,01
Variação: +1,08%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,59
Variação: +0,63%
Vale ON
Preço: R$ 67,92
Variação: +0,77%
Itausa PN
Preço: R$ 12,24
Variação: -0,57%
Global 40
Cotação: 705,478 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3588
Venda: R$ 5,3593
Variação: +0,46%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,45
Venda: R$ 5,55
Variação: -0,82%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3463
Venda: R$ 5,3469
Variação: +0,25%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4100
Venda: R$ 5,5170
Variação: -0,77%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3870
Variação: +0,37%
- Euro
Compra: US$ 1,161 (às 18h30)
Venda: US$ 1,1611 (às 18h30)
Variação: +0,11%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2210
Venda: R$ 6,2220
Variação: +0,52%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4100
Venda: R$ 6,5060
Variação: +1,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.274,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,47%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente