Favoritismo de Hassett para liderar o Fed supera 70% em mercados de aposta após fala de Trump

São Paulo, 01/12/2025 - O favoritismo do diretor do Conselho Nacional de Economia do governo americano, Kevin Hassett para ser o próximo presidente do Federal Reserve cresceu nos mercados de apostas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que já havia escolhido seu sucessor para o Banco Central americano, ainda que não tenha revelado o nome.

As chances de Hassett chegaram recentemente a cerca de 76% na plataforma Kalshi, um aumento em relação aos 55% registrados antes dos comentários de Trump na tarde de domingo. Na plataforma da Polymarket, a chance de Hassett cresceu para 72%, de 56% na manhã de domingo

As apostas no diretor do Fed Christopher Waller e no ex-governador Kevin Warsh caíram e estavam em 11% na Polymarket.

Falando a repórteres, Trump disse: "Eu sei quem vou escolher como presidente do Fed, vou anunciar em breve."

