EUA e Reino Unido fecham acordo preliminar sobre preços de medicamentos

O governo dos EUA divulgou um comunicado anunciando um acordo preliminar com o Reino Unido sobre precificação de medicamentos, no âmbito do Acordo de Prosperidade Econômica EUA-Reino Unido (EPD). Segundo Washington, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, concordaram em enfrentar "desequilíbrios de longa data" no comércio farmacêutico e em melhorar o ambiente para empresas do setor no Reino Unido, ao mesmo tempo em que garantem a continuidade dos investimentos de farmacêuticas britânicas nos EUA.

Pelos termos divulgados, o Reino Unido aumentará em 25% o preço líquido pago pelo sistema de saúde britânico (NHS) para novos medicamentos e reduzirá para 15% a taxa cobrada das empresas no esquema VPAG, o acordo voluntário que limita o crescimento dos gastos do NHS com medicamentos de marca, a partir de 2026. O comunicado ressalta que Londres também se compromete a evitar que esses preços sejam reduzidos por exigências de descontos amplos.