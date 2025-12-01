Déficit em C/C de 2025 passa de US$ 72,43 bilhões para US$ 72,60 bilhões, aponta Focus
A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 72,43 bilhões para US$ 72,60 bilhões. Um mês antes, era de US$ 71,33 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 65,33 bilhões para US$ 65,39 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 65,25 bilhões.
As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 passou de entrada líquida de US$ 72,35 bilhões para US$ 73,00 bilhões. Há um mês, era de US$ 70,00 bilhões. A projeção para 2026 permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 36ª semana seguida.
A mediana de superávit comercial em 2025 passou de US$ 62,10 bilhões para US$ 62,85 bilhões. Um mês antes, era de US$ 61,99 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2026 passou de US$ 66,00 bilhões para US$ 65,70 bilhões. Um mês antes, era de US$ 66,00 bilhões.
O Banco Central informou, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre, que espera um déficit de US$ 70,0 bilhões nas transações correntes este ano. A projeção de superávit comercial é de US$ 54 bilhões. Para o IDP, a autarquia prevê entrada líquida de US$ 70 bilhões.