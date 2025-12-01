Déficit em C/C de 2025 passa de US$ 72,43 bilhões para US$ 72,60 bilhões, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 72,43 bilhões para US$ 72,60 bilhões. Um mês antes, era de US$ 71,33 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 65,33 bilhões para US$ 65,39 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 65,25 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 passou de entrada líquida de US$ 72,35 bilhões para US$ 73,00 bilhões. Há um mês, era de US$ 70,00 bilhões. A projeção para 2026 permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 36ª semana seguida.