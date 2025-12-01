Confiança empresarial fica estável em 90,1 pontos em novembro ante outubro, revela FGV

"A estabilidade do Índice de Confiança Empresarial oculta diferenças relevantes tanto entre setores quanto entre os horizontes de análise. O indicador que mede o grau de satisfação com a situação atual voltou a cair, influenciado pela deterioração das avaliações na Indústria. Em sentido oposto, o componente de expectativas avançou pelo segundo mês consecutivo, desta vez com melhora disseminada entre os setores, impulsionada por projeções menos desfavoráveis para a demanda nos próximos três meses", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) ficou estável (0,0 ponto) em novembro ante outubro, aos 90,1 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve alta de 0,2 ponto, após cinco meses de quedas.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) cedeu 0,7 ponto, para 91,6 pontos. Houve piora na satisfação com a situação atual dos negócios (-0,4 ponto, para 90,3 pontos) e na avaliação do nível de demanda atual (-0,9 ponto, a 93,0 pontos).

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) avançou 0,6 ponto, a segunda alta seguida, para 88,7 pontos. Dentro do IE-E, o otimismo com a demanda nos três meses seguintes subiu 0,8 ponto, para 86,6 pontos, enquanto a perspectiva para os negócios em seis meses avançou 0,4 ponto, para 91,1 pontos.

Entre os quatro grandes setores, o Comércio mostrou melhora relevante, alta de 3,7 pontos, enquanto a Indústria recuou 0,7 ponto. Houve avanços na Construção, 1,0 ponto, e Serviços, 1,2 ponto. Em novembro, 45% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

"O destaque negativo do mês é o setor da Indústria, onde apenas 26% dos segmentos registraram alta da confiança", apontou a FGV.