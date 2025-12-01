Bolsas de NY fecham em queda, pressionadas por ações de cripto, bancos e farmacêuticas

O Dow Jones fechou em queda de 0,89%, aos 47.289,36 pontos. O S&P 500 recuou 0,53%, aos 6.812,63 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,38%, aos 23.275,92 pontos.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 01, em queda, pressionadas por ações ligadas aos setores cripto, bancário e farmacêutico. O movimento deixou em segundo plano melhora em papéis de fabricantes de chips, como a Nvidia, em ambiente de risco ainda fragilizado por expectativas quanto a dados dos EUA.

Wall Street iniciou o último mês do ano com sentimento de risco fragilizado. As bolsas chegaram a reduzir perdas em alguns momentos e o Nasdaq flertou com o positivo, com melhora em ações de fabricantes de semicondutores. A Nvidia fechou em alta de 1,65% depois de chegar a cair quase 2%. Rivais da produtora de chips, a Micron Technology (+1,68%) e a Advanced Micro Devices (+1,03%) também inverteram sinal e encerraram a sessão com ganhos.

Contudo, prevaleceu a cautela antes de semana repleta de dados macroeconômicos dos EUA. Nesta segunda, leituras da S&P Global e do ISM mostraram quadro divergente do PMI industrial americano. Agora, o mercado aguarda dados de inflação com a divulgação do PCE, prevista para sexta-feira, em busca de sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

Investidores acompanharam ainda relatório trimestral de supervisão financeira do BC americano, que mostrou expansão de empréstimos entre julho e setembro, exceto para moradias residenciais e comerciais. Grandes bancos - como Goldman Sachs (-1,84%) e JPMorgan (-1,33%) - caíram em bloco em Nova York.

Papéis de empresas ligadas a criptoativos, como a Strategy (-3,25%), Coinbase (-4,76%) e Robinhood (-4,09%) também recuaram, após o bitcoin voltar a cair abaixo de US$ 90 mil.