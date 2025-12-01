Bolsas da Ásia fecham sem coesão e Tóquio cai quase 2% com Ueda

São Paulo, 01/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem rumo único nesta segunda-feira, com Tóquio em baixa de quase 2% em meio a declarações do presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, indicando possibilidade de alta da taxa de juros ainda neste ano. Ações de empresas ligadas a moedas digitais cederam em Hong Kong após alerta do Banco do Povo da China.

O índice Nikkei caiu 1,9%, aos 49.303,28 pontos em Tóquio. As ações da Tokyo Electric despencaram 9,7%, seguidas pela Fujikura (-8,9%) e Mitsui Kinzoku (-6,8%). Ueda disse que a o BoJ discutirá cuidadosamente um possível aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, em 18 e 19 de dezembro, o que reforçou as apostas de um aperto ainda este ano. Na visão do dirigente, a economia japonesa conseguiria sustentar seu ritmo mesmo após uma eventual aumento dos juros.

As ações de empresas listadas em Hong Kong com exposição a ativos digitais despencaram depois que o Banco do Povo da China alertou sobre atividades ilegais ligadas a moedas digitais e o ressurgimento da especulação, segundo comunicado. Ações da Yunfeng Financial, empresa apoiada por Jack Ma, derreteram 11%. A Bright Smart Securities caiu 5,9%.

O índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,7%, a 26.033,26 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou alta de 0,65%, a 3.914,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1%, a 2.478,93 pontos.