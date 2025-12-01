BC Protege+ contribui para preservação da integridade do Sistema Financeiro Nacional

A diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Izabela Moreira Correa, afirmou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que a expectativa da autarquia é de que o recém-lançado BC Protege+ contribua para a preservação e o fortalecimento da integridade do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo ela, do ponto de vista do cidadão e das empresas, o BC espera que o serviço resulte em uma diminuição das aberturas de contas fraudulentas, forneça mais segurança para quem já foi vítima de vazamento de dados e reduza eventuais prejuízos, sejam eles financeiros ou emocionais.

O BC Protege+ permite que pessoas e empresas informem ao SFN que não desejam abrir novas contas nem ser incluídas como titulares ou representantes em contas. A proteção se aplica a contas de depósitos à vista, de depósitos de poupança e de pagamento pré-pagas. Ela vale para todas as novas aberturas de contas, mesmo que sejam na mesma instituição ou conglomerado em que o CPF ou o CNPJ já esteja registrado. De acordo com a diretora do BC, desde que o serviço entrou no ar, às 10 horas desta segunda-feira, 7,8 mil usuários já ativaram a proteção.