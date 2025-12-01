BC lança serviço que visa combater abertura de contas fraudulentas e golpes

O Banco Central (BC) lançou nesta segunda-feira, 1º, o BC Protege +, serviço que combate a abertura de contas fraudulentas e outros golpes. Oferecida gratuitamente à população, a ferramenta permite que pessoas e empresas informem ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) que não desejam abrir novas contas nem ser incluídas como titulares ou representantes em contas.

A proteção se aplica a contas de depósitos à vista, de depósitos de poupança e de pagamento pré-pagas. Ela vale para todas as novas aberturas de contas, mesmo que sejam na mesma instituição ou conglomerado em que o CPF ou o CNPJ já esteja registrado.