BC do Japão sinaliza alta de juro e leva yield do JGB ao maior nível desde 2008; iene salta

O juro do JGB de 10 anos bateu 1,875% na máxima do pregão de hoje, enquanto o dólar chegou a cair a 154,63 na mínima do dia. O índice Nikkei fechou em queda de quase 2%.

A sinalização do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, de que a instituição discutirá cuidadosamente um possível aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, ainda este mês, levou o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos ao maior nível desde 2008, fez o iene disparar ante o dólar e pressionou os ganhos na Bolsa de Tóquio.

Em repercussão ao comentário de Ueda, o Deutsche Bank relembra que, em 2022, aconteceu uma situação semelhante, o que "assustou um pouco o mercado". "Na reunião de 2022, pouco antes do Natal, o BoJ elevou seu limite para os títulos do governo japonês de 10 anos de 0,25% para 0,5%", explica.

O Swissquote Bank ainda argumenta que o apetite por risco foi minado pelas notícias referentes ao BoJ. "Em outras palavras, o Japão ainda estão muito atrás da curva, e a normalização se faz sentir - ainda mais fortemente, visto que as medidas de política de primeira-ministra, Sanae Takaichi correm o risco de impulsionar ainda mais a inflação no Japão", avalia.

O Rabobank destaca que o discurso de Ueda foi visto pelo mercado como "um forte indicador de como ele poderá orientar o conselho" na reunião deste mês, mas pondera que os formuladores de políticas continuarão "dependendo dos dados".