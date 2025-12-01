Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barrick avalia IPO de subsidiária para segregar ativos de ouro na América do Norte

Autor Agência Estado
A Barrick Mining anunciou que seu conselho autorizou a direção a avaliar uma possível oferta pública inicial (IPO) de ações de uma nova subsidiária que reuniria seus principais ativos de ouro na América do Norte. Segundo o comunicado, a operação criaria a NewCo, que seria formada pelas participações da companhia na Nevada Gold Mines e em Pueblo Viejo, além da descoberta Fourmile, 100% controlada pela Barrick.

A empresa afirma que a eventual listagem envolveria apenas uma "pequena participação minoritária", já que a intenção seria a de manter uma "participação acionária majoritária com controle significativo". A mineradora disse que a medida faz parte da revisão operacional em curso para maximizar o valor do portfólio, com foco especial na América do Norte.

No texto, Mark Hill, diretor de operações e CEO interino, descreveu as operações de ouro da Barrick em Nevada e na República Dominicana como "entre as melhores do mundo" e afirmou que a inclusão do projeto Fourmile "poderia colocar a NewCo em uma liga própria".

Ele também reiterou que a empresa segue "singularmente focada em melhorar desempenho e valor ao acionista", mesmo enquanto avalia a separação dos ativos norte-americanos.

A avaliação do IPO deve se estender pelo início de 2026, e a Barrick prometeu atualizar o mercado sobre o andamento do processo em fevereiro, durante a divulgação dos resultados anuais de 2025. A decisão final dependerá do conselho, além de aprovações usuais e das condições de mercado.

