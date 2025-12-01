Barrick avalia IPO de subsidiária para segregar ativos de ouro na América do Norte

A Barrick Mining anunciou que seu conselho autorizou a direção a avaliar uma possível oferta pública inicial (IPO) de ações de uma nova subsidiária que reuniria seus principais ativos de ouro na América do Norte. Segundo o comunicado, a operação criaria a NewCo, que seria formada pelas participações da companhia na Nevada Gold Mines e em Pueblo Viejo, além da descoberta Fourmile, 100% controlada pela Barrick.

A empresa afirma que a eventual listagem envolveria apenas uma "pequena participação minoritária", já que a intenção seria a de manter uma "participação acionária majoritária com controle significativo". A mineradora disse que a medida faz parte da revisão operacional em curso para maximizar o valor do portfólio, com foco especial na América do Norte.