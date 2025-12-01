Barrick avalia IPO de subsidiária para segregar ativos de ouro na América do Norte
A Barrick Mining anunciou que seu conselho autorizou a direção a avaliar uma possível oferta pública inicial (IPO) de ações de uma nova subsidiária que reuniria seus principais ativos de ouro na América do Norte. Segundo o comunicado, a operação criaria a NewCo, que seria formada pelas participações da companhia na Nevada Gold Mines e em Pueblo Viejo, além da descoberta Fourmile, 100% controlada pela Barrick.
A empresa afirma que a eventual listagem envolveria apenas uma "pequena participação minoritária", já que a intenção seria a de manter uma "participação acionária majoritária com controle significativo". A mineradora disse que a medida faz parte da revisão operacional em curso para maximizar o valor do portfólio, com foco especial na América do Norte.
No texto, Mark Hill, diretor de operações e CEO interino, descreveu as operações de ouro da Barrick em Nevada e na República Dominicana como "entre as melhores do mundo" e afirmou que a inclusão do projeto Fourmile "poderia colocar a NewCo em uma liga própria".
Ele também reiterou que a empresa segue "singularmente focada em melhorar desempenho e valor ao acionista", mesmo enquanto avalia a separação dos ativos norte-americanos.
A avaliação do IPO deve se estender pelo início de 2026, e a Barrick prometeu atualizar o mercado sobre o andamento do processo em fevereiro, durante a divulgação dos resultados anuais de 2025. A decisão final dependerá do conselho, além de aprovações usuais e das condições de mercado.