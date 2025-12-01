Alemanha/S&P Global: PMI industrial cai a 48,2 em novembro, mínima em 9 meses

São Paulo, 01/12/2025 - O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha caiu de 49,6 em outubro para 48,2 em novembro, segundo dado final divulgado hoje pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O nível foi o mais baixo em nove meses.

O resultado também ficou abaixo da previsão de analistas, que era de 48,4, segundo estimativas compiladas pela FactSet.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

