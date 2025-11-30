Lula fará pronunciamento neste domingo à noite em rádio e TV sobre isenção de IR até R$ 5 mil

O governo federal confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento na noite deste domingo, 30, sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. A transmissão, em rede nacional de rádio e televisão, ocorrerá às 20h30.

A informação - que havia sido antecipada pelo Broadcast - foi divulgada por meio das redes sociais do presidente Lula. "Espero vocês! Vamos juntos, construindo um Brasil mais justo e com mais oportunidades para os brasileiros e para as brasileiras", diz a postagem no X (antigo Twitter).