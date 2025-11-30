Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula fará pronunciamento neste domingo à noite em rádio e TV sobre isenção de IR até R$ 5 mil

Lula fará pronunciamento neste domingo à noite em rádio e TV sobre isenção de IR até R$ 5 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo federal confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento na noite deste domingo, 30, sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. A transmissão, em rede nacional de rádio e televisão, ocorrerá às 20h30.

A informação - que havia sido antecipada pelo Broadcast - foi divulgada por meio das redes sociais do presidente Lula. "Espero vocês! Vamos juntos, construindo um Brasil mais justo e com mais oportunidades para os brasileiros e para as brasileiras", diz a postagem no X (antigo Twitter).

A lei de isenção do IR foi sancionada pelo presidente na quarta-feira, 26, e foi uma promessa de campanha do petista. A expectativa é que ele utilize o pronunciamento para capitalizar politicamente sobre o benefício dado aos trabalhadores.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar