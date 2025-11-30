Hassett: ficaria feliz em servir se for escolhido para a presidência do Fed

Questionado sobre a possibilidade de ser escolhido, ele sinalizou que aceitaria o convite. "Se ele me escolher, ficarei feliz em servir", declarou.

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou em entrevista ao programa Fox & Friends, da Fox News, que os mercados financeiros reagiram positivamente à expectativa de que o presidente Donald Trump indique um novo nome para comandar o Federal Reserve. Ele é um dos cotados para assumir o cargo.

Hassett comentou ainda reportagens recentes que mencionam seu nome entre os favoritos. "O presidente Trump tem um monte de ótimos candidatos e acho que qualquer um deles seria uma grande melhoria em relação a onde estamos", disse. Segundo ele, depois que vazou que Trump estaria próximo de uma decisão, "os mercados realmente comemoraram".

Ainda de acordo com Hassett, as taxas de juros caíram e os EUA tiveram "um dos melhores leilões de títulos de todos os tempos", o que ele atribuiu à expectativa de mudança na liderança do banco central. "Acho que o mercado espera que haja uma nova pessoa no Fed e espera que o presidente Trump vá escolher um novo", afirmou.

