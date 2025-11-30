Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com prata no pódio de captação de fundos, FIDC vive círculo virtuoso de expansão

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) caminham para fechar o ano no segundo lugar do pódio de maiores captações líquidas da indústria, com entrada de quase R$ 60 bilhões até aqui, atrás somente dos fundos de renda fixa, que ainda disparam na frente com mais de R$ 180 bilhões. Os dados mais recentes da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) também mostram que o patrimônio líquido (PL) dos FIDCs bateu os R$ 734 bilhões, impulsionado por uma combinação de novas regras e players, e maior apetite de investidores por crédito estruturado, em um círculo virtuoso que deve sustentar a continuidade do movimento, segundo especialistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Para Roberto Cortese, diretor regional da Apex Group para a América Latina, o ritmo recente surpreende até quem já acompanhava a expansão. Ele diz que os últimos meses foram particularmente intensos no desenvolvimento de estruturas distintas e na entrada de players menores, como companhias médias e pequenas, que passaram a enxergar nos FIDCs uma via alternativa de captação. A ampliação da base trouxe também setores variados, desde varejo a serviços pulverizados, e uma multiplicidade de tipos de FIDC que exigem cada vez mais reforço no due diligence e em processos de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos).

Cortese conta que a Apex já vinha preparando sua "fábrica de esteiras" - como gosta de chamar a automação customizada para cada tipo de fundo - antes desse boom. A explosão de estruturas multissedentes e multissacados, altamente pulverizadas, forçou adaptações nos modelos de verificação de contrapartes e no acompanhamento dos riscos, e ele aposta na tecnologia para apoiar o crescimento da classe. Porém, Cortese diz que a renda fixa ainda é a principal competidora para que o investidor olhe para um instrumento como o FIDC e este avance.

Já Cristiano Greve, head de estruturação da Integral Investimentos, observa um amadurecimento ao lado da demanda, com investidores institucionais aumentando alocações - os fundos passaram de R$ 207 bilhões para R$ 271 bilhões em um ano - enquanto o varejo de alta renda triplicou sua posição, chegando a R$ 32,6 bilhões.

"O investidor tem buscado por ativos que protejam o patrimônio e que ofereçam rentabilidade atraente, e os FIDCs se encaixam nesse perfil. Esses produtos têm estruturas com garantias, critérios mais claros de elegibilidade de recebíveis e operações que, quando estruturadas por gestoras reconhecidas pelo mercado, contam com governança muito robusta", afirma Greve, acrescentando que, em um ambiente de juros acima de dois dígitos, a busca por instrumentos capazes de aliar retorno elevado, diversificação e garantias tende a se intensificar.

Outro vetor importante para o crescimento dos FIDCs tem sido a entrada dos grandes bancos como compradores de cotas sêniores, segundo Daniel Pegorini, presidente executivo (CEO, na sigla em inglês) da Valora Investimentos. "Quando esses players entram, você diminui o custo de capital das estruturas", diz. Ele explica que operações como consignado, FGTS saque-aniversário e risco corporativo passaram a ter senioridades com custos antes impensáveis, o que traz mais empresas para o mercado e retroalimenta o número de operações, fortalecendo um círculo virtuoso.

Pegorini também lembra que a indústria passou por marcos importantes, como o evento Silverado em 2015, que reorganizou a responsabilidades de gestores, administradores e custodiante; e, mais recentemente, a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que ampliou o escopo, aprimorou a governança e criou estruturas ao público em geral. A partir da 175, inclusive, a Valora apostou na transformação de alguns fundos em FIDCs, estratégia que ganhou destaque pelo benefício tributário.

Para o executivo, toda essa reorganização regulatória nos últimos anos tem sido decisiva para destravar o crescimento da classe. "O produto se mostrou muito resiliente porque suportou vários problemas", afirma Pegorini. "Hoje, proporcionalmente, há mais problemas em balanços de companhias abertas do que nos FIDCs."

Olhando à frente, os especialistas veem espaço para expansão em áreas ainda pouco exploradas, como legal claims, precatórios e NPLs (Non-Performing Loan), e no consignado privado - neste último, o mercado supera R$ 700 bilhões, mas apenas uma fração está securitizada via FIDCs, destaca Pegorini. Riscos regulatórios e tributários existem, sendo o debate a respeito do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) prova disso, mas são considerados "parte do jogo".

Para os especialistas, o que se desenha mesmo é um mercado que alcançou um novo estágio de maturidade.

