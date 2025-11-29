Feirão Limpa Nome da Serasa termina neste sábado com mais de 5,7 milhões de acordos fechados

O Feirão Serasa Limpa Nome, que começou na terça-feira, 25, e termina neste sábado, 29, já contabiliza mais de 5,69 milhões de acordos realizados em todo o país, segundo dados da Serasa. Na tenda montada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, foram concluídas cerca de 7,9 mil negociações presenciais desde o início do evento.

A iniciativa reúne mais de 1,6 mil empresas, entre bancos, varejistas e operadoras de telefonia, oferecendo descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90. O feirão também promoveu palestras e atividades de educação financeira, com participação de nomes como Gil do Vigor, Thelma Assis e Thiago Godoy, o Papai Financeiro.