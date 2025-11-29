Defesa de Vorcaro espera soltura para início desta tarde

Segundo apurou a Broadcast , a defesa trabalha desde cedo nesta manhã para resolver os trâmites para a soltura do banqueiro. Questionada se haveria uma suposta demora na liberação, a defesa indicou que somente estavam sendo sanadas algumas burocracias.

Após conseguir um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro espera que o controlador do banco Master seja liberado no início da tarde deste sábado, 29, por volta das 14h. Alvo principal da Operação Compliance Zero, o banqueiro está custodiado no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, para onde foi transferido na segunda-feira.

A decisão que beneficiou Vorcaro e outros quatro executivos investigados pela Polícia Federal por crimes financeiros na gestão do Master foi assinada pela desembargadora Solange Salgado. "Não obstante a presença inicial dos elementos justificadores do decreto prisional, cumpre destacar que os delitos atribuídos ao paciente (Vorcaro) não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa", anotou.

A magistrada substituiu a prisão preventiva dos alvos da Compliance Zero por medidas cautelares diversas da prisão, como retenção de passaporte, monitoração eletrônica e proibição de contato com outros investigados.

No caso de Vorcaro, a Polícia Federal já havia retido seu passaporte. O banqueiro foi preso no último dia 17 quando tentava embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição.

Já com relação à tornozeleira, a expectativa é a de que o banqueiro já seja liberado com o aparelho instalado. Em algumas situações, quando não há equipamentos disponíveis, pode ser agendada a colocação, após a liberação do investigado, mas esse não deve ser o caso de Vorcaro.