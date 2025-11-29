China: PBoC endurece combate a criptomoedas e aponta riscos de atividades financeiras ilegais

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) enfatizou que vai intensificar a repressão à negociação e à especulação com criptomoedas. Em comunicado, o banco central chinês repete que as criptomoedas não possuem "status legal equivalente ao da moeda fiduciária" e que não têm curso legal, razão pela qual "não devem, nem podem ser usadas como moeda na circulação de mercado".

O comunicado classifica atividades ligadas a criptoativos como "atividades financeiras ilegais" e alerta que, recentemente, a especulação com criptoativos voltou a crescer, trazendo novos cenários e desafios para o controle de riscos.