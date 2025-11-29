Be8 anuncia aquisição de usina da União Agroindustrial em Alto Araguaia

A Be8, do setor de biodiesel, com sede em Passo Fundo (RS), anunciou, na quinta-feira, 27, a assinatura do contrato de aquisição da unidade de produção de biodiesel da União Agroindustrial, localizada em Alto Araguaia (MT), antiga Fênix Biodiesel, posicionada estrategicamente para atender as principais regiões consumidoras do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. O valor do negócio não foi informado. Segundo comunicado da companhia, a aquisição amplia a liderança da Be8 no mercado de biodiesel, com crescimento de 16,7% na capacidade instalada, que passa a ser de 1,71 bilhão de litros por ano.

Com aquisição, a empresa reforça a posição nacional, atingindo cerca de 15% de market share e expandindo significativamente presença estratégica como fornecedor de energia renovável no Brasil. A assinatura do contrato ocorreu em Mato Grosso e, agora, aguarda análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para confirmação. Com a efetivação da operação em Alto Araguaia, a Be8 passará a contar com seis unidades produtivas no Brasil sendo as demais localizadas em Passo Fundo (RS), Marialva (PR), Nova Marilândia (MT), Floriano (PI) e Santo Antônio do Tauá (PA). No exterior, a empresa tem produção em La Paloma (Paraguai) e Domdidier (Suíça). A unidade Alto Araguaia foi fundada em 2008 como Agrenco, passou por algumas reestruturações até ser adquirida em 2024 pelo grupo atual, com capacidade produtiva de 245 milhões de litros de biodiesel por ano.